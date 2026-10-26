¡Vestidos de Catrinas hechos con globos! Inspírate para el Día de Muertos con esta imperdible pasarela
Porque sabemos que quieres disfrutar al máximo el Día de Muertos, te presentamos una pasarela con vestidos de Catrinas hechos con globos. ¡Lucirás espectacular!
Kristal Silva, en Ponte Bonita, nos presentó una espectacular pasarela para preservar la tradición de las Catrinas y el Día de Muertos: vestidos de Catrinas hechos con globos. ¡Ojo a los destellos, la iluminación, los globos desinflados y más detalles!