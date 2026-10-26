“Dejen de tirarme”: Fernando Lozada EXPLOTA en plena discusión con Julio Camejo en La Granja VIP

La tensión continúa en La Granja VIP y ahora Julio Camejo busca convencer nuevamente a Fernando Lozada de formar parte de su equipo. Sin embargo, Fernando dejó claro que no confía del todo en sus compañeros, pues considera que será el primero al que señalarán cuando surjan nuevos conflictos. Ante la situación, Fernando lanzó un reclamo contundente y pidió que dejen de atacarlo si realmente quieren integrarlo al grupo. Además, defendió su postura al asegurar que ha sido imparcial durante la competencia y que sus nominaciones han sido para ambos lados. ¿Logrará Julio recuperar su confianza o Fernando mantendrá su distancia?