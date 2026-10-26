Ramón Ayala Jr. enfrenta a la justicia por presunta agresión sexual

Ramón Ayala Jr., hijo del llamado ‘Rey del Acordeón’, se entregó voluntariamente a las autoridades de Texas tras emitirse una orden de arresto en su contra por un cargo de presunta agresión sexual considerado un delito grave de segundo grado en contra de tres exintegrantes la agrupación Ramón Ayala y sus Bravos del Norte. Tras pagar una fianza de dos mil dólares, Ramón Ayala Jr. quedó en libertad. Aquí todos los detalles.