Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡A los 59 años te puedes ver bien!”, Así celebró Latin Lover su cumpleaños

Luego de manifestar que está llegando a los 59 años en plenitud, Latin Lover se pronunció sobre las polémicas de Maribel Guardia, su nieto e Imelda Tuñón.

Latin Lover festejó su cumpleaños 59 sobre el escenario de Perfume de Gardenia; entre aplausos y muestras de cariño, sus compañeros le cantaron Las Mañanitas. Por otro lado, Latin Lover se pronunció sobre la polémica de Maribel Guardia, su nieto e Imelda Tuñón. ¡No pierdas detalle del festejo de Latin Lover y todo lo que soltó!

Videos