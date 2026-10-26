"¡A los 59 años te puedes ver bien!”, Así celebró Latin Lover su cumpleaños

Latin Lover festejó su cumpleaños 59 sobre el escenario de Perfume de Gardenia; entre aplausos y muestras de cariño, sus compañeros le cantaron Las Mañanitas. Por otro lado, Latin Lover se pronunció sobre la polémica de Maribel Guardia, su nieto e Imelda Tuñón. ¡No pierdas detalle del festejo de Latin Lover y todo lo que soltó!