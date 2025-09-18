¡Así puedes ayudar a personas con bastones o sillas de ruedas durante un sismo! Esto dicen los especialistas
Especialistas en protección civil explicaron la importancia de estar preparados y mostraron cómo ayudar durante un sismo a personas con temas de movilidad que se apoyan con bastones o sillas de ruedas.
A propósito del simulacro del próximo 19 de septiembre, especialistas en protección civil explicaron la importancia de estar preparados para los sismos. Además, mostraron cómo podemos ayudar durante un sismo a personas con temas de movilidad y que se apoyan con bastones o sillas de ruedas.
