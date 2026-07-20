"¡Se volvió una hiena!”, Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, arremete contra la cantante y se defiende de las polémicas acusaciones

En exclusiva, Don Antero Ugalde, padre de Ana Bárbara, se defiende de las acusaciones que Adri Toval, supuesta amante de Ángel Muñoz, hizo en su contra de que habría abusado de las hermanas mayores de la cantante. Esta es la versión del patriarca de los Ugalde, quien contesto si demandará a la influencer y arremetió contra Ana Bárbara y su relación con Ángel Muñoz.