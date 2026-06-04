“Te tienes que acostumbrar”, Sofía Aragón alza la voz por los señalamientos que ha sufrido Fátima Bosch

Sofía Aragón, exreina de belleza, se solidarizó con Fátima Bosch, actual Miss Universo, ante las polémicas y señalamientos que han marcado su reinado en los últimos meses. Por otro lado, Sofía Aragón habló de las cualidades que le permitirían a Fátima Bosch enfrentar cualquier reto en su carrera. ¿Existe falta de apoyo entre los propios mexicanos? Esto reflexionó Sofía Aragón.