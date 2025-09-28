¿Cómo detectar a los fantasmas que no se ven, pero que se sienten?
La psicoterapeuta Anamar Orihuela explicó a las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana cómo se pueden ver reflejados este tipo de anomalías que no podemos dejar atrás.
Crédito: TV Azteca
En la sección de benditas Mujeres de Venga La Alegría Fin De Semana del sábado 27 de septiembre del presente año, las conductoras recibieron a la psicoterapeuta Anamar Orihuela para hablar de los ‘fantasmas’ que no se ven, pero que se sienten. La experta indicó que estos son ‘memorias de dolores que no hemos resuelto y que podemos ver representados en exparejas, sueños o situaciones específicas.
