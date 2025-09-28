¿Cómo detectar a los fantasmas que no se ven, pero que se sienten?

En la sección de benditas Mujeres de Venga La Alegría Fin De Semana del sábado 27 de septiembre del presente año, las conductoras recibieron a la psicoterapeuta Anamar Orihuela para hablar de los ‘fantasmas’ que no se ven, pero que se sienten. La experta indicó que estos son ‘memorias de dolores que no hemos resuelto y que podemos ver representados en exparejas, sueños o situaciones específicas.

