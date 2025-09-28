inklusion logo Sitio accesible
¿Cómo detectar a los fantasmas que no se ven, pero que se sienten?

La psicoterapeuta Anamar Orihuela explicó a las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana cómo se pueden ver reflejados este tipo de anomalías que no podemos dejar atrás.

En la sección de benditas Mujeres de Venga La Alegría Fin De Semana del sábado 27 de septiembre del presente año, las conductoras recibieron a la psicoterapeuta Anamar Orihuela para hablar de los ‘fantasmas’ que no se ven, pero que se sienten. La experta indicó que estos son ‘memorias de dolores que no hemos resuelto y que podemos ver representados en exparejas, sueños o situaciones específicas.

