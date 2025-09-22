inklusion logo Sitio accesible
¿Acidez y dolor de espalda? La Dra. Julie Salomón explica cómo eliminar los incómodos síntomas del embarazo

¿Sabías que la posición del bebé dentro del vientre puede ser la causa de muchos síntomas? La ginecóloga Dra. Julie Salomón explica cómo aminorarlos.

¿Sabías que la posición del bebé dentro del vientre puede ser la causa de muchos síntomas como dolor de espalda y acidez? La ginecóloga Dra. Julie Salomón explica con detalle qué hacer para aminorar estos incómodos síntomas durante el embarazo.

