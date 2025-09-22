Yetus estuvo en el anexo y así fue como 6 hombres “gigantes” se lo llevaron a la fuerza

A lo largo de 8 años, el Exatlón México ha visto desfilar a numerosos atletas que, además de tener increíbles talentos en sus disciplinas, también cuentan con historias de vida únicas. Uno de ellos es Yetus Prime, quien antes de dedicarse al deporte, sufrió problemas con las drogas, al grado de que fue necesario que recibiera atención profesional en un anexo.

Este episodio lo marcó a nivel personal del músico y hay cosas que tiene muy presentes de este proceso, como la vez que lo “engañaron” para ir a la clínica. A través de su cuenta de TikTok, el también influencer contó que el día que lo internaron: 6 hombres gigantes tuvieron que someterlo para que no pusiera resistencia.

“Un día antes me fui a loquear con mis compas, y ya en la mañana mis papás me recogieron. Sin ningún problema me subí con ellos a la camioneta y les dije: '¿a dónde vamos?’, pero yo ya traía el avión durísimo, son realidades”, contó el joven originario de Torreón.

Instagram / @yetus_prime Antes de dedicarse al deporte, Yetus Prime pasó un tiempo en el anexo

A medida que pasaba el tiempo, Arturo González, nombre real de Yetus Prime, se percató de que había algo extraño, pero para ese momento ya no hubo nada que pudiera hacer para evitar que se lo llevaran al anexo.

“Me dijeron que íbamos a casa de mis abuelos a echar un caldito de pollo. Luego vi que se desviaron y ya les pregunté a dónde íbamos, pero ellos nada más me decían ‘cálmate’. Luego se estacionaron en un lugar desconocido y de repente salieron seis, siete hombres gigantes; me jalonearon y pues ya, para adentro”, recordó divertido, pues ahora sabe que en ese momento era lo mejor para su recuperación.

Cómo fue la participación de Yetus Prime en Exatlón México

Una vez que logró dejar atrás el consumo problemático de sustancias, Yetus Prime se enfocó en el deporte y la disciplina pasó a ser parte de su estilo de vida. Poco después, tuvo la oportunidad de entrar a Exatlón México para la temporada de 2022, donde demostró su agilidad en los circuitos.

Sin embargo, no pudo llegar a la final y en sus palabras de despedida, reafirmó lo orgulloso que se sentía de ser considerado para el proyecto.

“Estuve anexado porque era adicto y en ese centro, antes de la cena, nos ponían a ver el Exatlón. Y yo, mientras estaba ahí, tumbado en la silla, decía: ‘qué increíble’. Me daba mucho orgullo ver a las personas, porque yo nunca pensé que podría estar aquí", mencionó, causando lágrimas entre sus compañeros del equipo azul.