Atletas de Exatlón México celebran el triunfo de Donovan Carrillo con estos mensajes

La disciplina y el temple son un lenguaje universal en el deporte, por ello en Exatlón México los atletas saben reconocer la grandeza. El reciente triunfo del patinador artístico Donovan Carrillo, quien aseguró su boleto para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, desató una ola de felicitaciones y orgullo entre varias figuras del mayor reality deportivo. Donovan, quien con 25 años se hizo con el tercer lugar del Preolímpico en Beijing se ganó su pase, a la vez que demostró cómo su esfuerzo y constancia han derribado todas las barreras, un mensaje que resuena profundamente en la comunidad de atletas de alto rendimiento.

¿Qué atletas de Exatlón México felicitaron a Donovan Carrillo?

La hazaña de Donovan tocó fibras sensibles dentro de la comunidad de atletas de alto rendimiento, incluidos varios participantes de Exatlón México, quienes compartieron mensajes de orgullo y admiración a través de sus redes sociales.

Nataly Gutiérrez, basquetbolista originaria de Guadalajara, fue semifinalista en la Temporada 5 (2021-2022) y también participó en las temporadas 7 y 8. En sus historias de Instagram compartió un video del patinador en acción acompañado de emojis de aplausos y la bandera de México, con el mensaje: “quería llegar a unos Juegos Olímpicos”, en reconocimiento a su constancia y disciplina.

También Natali Brito, velocista que brilló en las temporadas 2 y 4, se sumó a las felicitaciones al compartir la publicación oficial del cupo olímpico. La acapulqueña compartió la emotiva imagen de Donovan en el hielo, donde destacó el significado del cupo clasificatorio para el país.

Instagram Nataly Gutiérrez y Natali Brito felicitaron a Donovan Carrillo

Por su parte, Rommel Pacheco, clavadista profesional y exintegrante de la primera temporada (2017-2018), celebró el logro con un mensaje directo: “Amanecimos con una gran noticia”, al reconocer la relevancia del momento y etiquetar tanto a Donovan como a los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina 2026, como un mensaje de orgullo para la delegación mexicana.

Instagram Rommel Pacheco se sumó a las felicitaciones para Donovan Carrillo

¿Cómo logró Donovan Carrillo clasificar a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026?

Donovan obtuvo su pase tras una destacada actuación en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo realizado en Beijing, China. Con un puntaje total de 222.22, el jalisciense se quedó con el tercer lugar del evento, suficiente para asegurar un lugar para México en la próxima justa olímpica invernal.

Esta será la segunda ocasión en que el patinador represente al país en los Juegos Olímpicos, tras su participación en Beijing 2022, donde también hizo historia al convertirse en el primer mexicano en llegar a una final olímpica de su disciplina.

¿Qué representa este logro para el deporte mexicano?

La clasificación de Donovan Carrillo marca un antes y un después en el patinaje artístico nacional. Además del nivel técnico que ha logrado alcanzar, se ha colocado como una figura mediática que inspira a jóvenes deportistas, incluso a quienes no pertenecen a disciplinas invernales.

El respaldo de figuras como los atletas de Exatlón México refuerza el mensaje de que la excelencia deportiva trasciende géneros y competencias. En un país donde el hielo no es el terreno habitual, Donovan demuestra que con disciplina, visión y pasión, los sueños olímpicos pueden hacerse realidad.