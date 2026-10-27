"¡No les quiero decir nada!”, Arturo Carmona evade las preguntas sobre Melenie Carmona y su embarazo

Aunque es sabido que Melenie Carmona tendrá una niña, su papá no suelta prenda pues no querría más conflictos con Alicia Villarreal. Por otro lado, Arturo Carmona, el abuelo de México que ya consiente a su hija con regalos para su nieta, fijó su postura sobre el embargo que enfrentaría Alicia Villarreal y habló del estado de salud de Jesús Ochoa.