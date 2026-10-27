Niurka SE BURLA de Azalia tras ser eliminada de La Granja VIP y Julio Camejo remata con críticas: "¡Estaba rabiosa!”

Aunque a algunos les dolió, para otros, la eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP Segunda Temporada fue lo mejor que pudo haber pasado. Y los que no ocultaron la satisfacción que este momento les dio, fueron Niurka y Julio Camejo, quienes se burlaron de que en su aparición en el Legado, se veía muy molesta y hasta parecía “rabiosa”, lo que consideran que es por que ya se estaba tomando a pecho todo lo que pasaba en el reality y esto solo iba a terminar perjudicándola.