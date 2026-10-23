"¡La música que estamos haciendo es para mayores de edad!”, El Malilla responde a quienes critican las letras de sus canciones

El Malilla rompió el silencio sobre el acoso que sufrió en Texas durante su gira en Estados Unidos. Tras detallar el incidente, el cantante enfatizó que estas conductas no deben normalizarse por el hecho de que la víctima sea hombre. ¿Tomará acciones legales contra la fan que lo agredió? esto reveló El Malilla, quien respondió a las críticas de quienes consideran que las letras de sus canciones podrían incitar este tipo de conductas.