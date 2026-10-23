¡Moda urbana con ropa grafiteada! Checa esta pasarela de Ponte Bonita e inspírate para brillar
Porque sabemos que disfrutas de robar todas las miradas vayas a donde vayas, Kristal Silva presentó una pasarela muy original: moda urbana con ropa grafiteada.
Kristal Silva presentó en Ponte Bonita una pasarela con moda urbana y ropa grafiteada que te hará brillar vayas a donde vayas. ¡Ojo a los diseños que transmiten la esencia del barrio: el grafiti y la paca. ¡Ojo a las bolsas, gorros y más accesorios!