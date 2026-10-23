¿Christian Chávez está listo para la serie de RBD? ¡Esto confesó el cantante!

¿La polémica por la serie de Timbiriche hace temblar a otras agrupaciones? Al parecer, Christian Chávez ya se pone nervioso al pensar sobre la posible realización de una serie de RBD. Entre otras cosas, el cantante explicó que, a diferencia de Timbiriche, los derechos de RBD están en manos de varias empresas, por lo que considera que la situación podría ser distinta. Sin embargo, dejó claro que RBD tiene mucho qué contar todavía.