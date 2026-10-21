"¡Ni me tocó!”, Lalo España desmiente a Sergio Goyri sobre un supuesto altercado
Luego de que Sergio Goyri recordara con Yordi Rosado un supuesto ‘encontronazo’ con Lalo España, ambos involucrados en el polémico episodio dio su versión.
Después de que Sergio Goyri recordara con Yordi Rosado un supuesto encontronazo con Lalo España por una imitación, Sergio Goyri le respondió directamente a Lalo España. Potro lado, durante la alfombra roja de La Venganza del Charro Negro, Lalo España contó su versión del incómodo episodio que habría pasado con Sergio Goyri. Aquí todos los detalles.