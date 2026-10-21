“Me molestó mucho”; Josi Cuen revela si emprenderá acciones legales contra el fan que lo tocó sin su consentimiento

Durante una conferencia de prensa para presentar su nuevo tour “Siempre Juntos”, junto a Jorge Medina, Josi Cuen se pronunció sobre el incidente en uno de sus más recientes conciertos, en el que un fan le tocó la entrepierna sin su consentimiento: “Me molestó mucho, pero me contuve (...) Hay demasiada evidencia, se sabe quién es la persona”; aseguró el cantante. Pero, ¿emprenderá acciones legales en su contra? ¡Así respondió!