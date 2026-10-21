“Me molestó mucho”; Josi Cuen revela si emprenderá acciones legales contra el fan que lo tocó sin su consentimiento
Josi Cuen aclara si tomará medidas legales en contra del fan que le tocó la entrepierna en pleno concierto, sin su consentimiento.
Durante una conferencia de prensa para presentar su nuevo tour “Siempre Juntos”, junto a Jorge Medina, Josi Cuen se pronunció sobre el incidente en uno de sus más recientes conciertos, en el que un fan le tocó la entrepierna sin su consentimiento: “Me molestó mucho, pero me contuve (...) Hay demasiada evidencia, se sabe quién es la persona”; aseguró el cantante. Pero, ¿emprenderá acciones legales en su contra? ¡Así respondió!