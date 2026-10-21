Exclusiva: “Cada quien habla de lo que tiene en el corazón”; Adal Ramones responde a sus compañeros tras la fallida gira de Enrollados

Tras ser señalado de haber embarcado a sus compañeros en una gira que fue cancelada abruptamente, la cual corría bajo el nombre de “Enrollados”; Adal Ramones responde a los señalamientos con cachetada con guante blanco: “Jamás he hecho un comentario (...) Yo me quedaré siempre con las cosas positivas. No me voy a meter en dimes y diretes. Cada quién habla de lo que tiene en el corazón”; aseguró el artista. El conductor también aprovechó nuestro lente para revelar que se avecina un nuevo proyecto con Yordi Rosado.