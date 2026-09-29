¡Así fue el reencuentro de Lola Cortés con Yuridia a 20 años de La Academia!

Lola Cortés compartió cómo fue su reencuentro con Yuridia a veinte años de haber coincidido en La Academia y cómo se logró que formara parte de los recientes y exitosos conciertos de Yuridia en CDMX. Entre otras cosas, Lola Cortés recordó como fue su convivencia en el reality musical y compartió sus sensaciones sobre el reestreno de Niño Perdido.