“Yo no me meto con los hijos de nadie”; Alessandra Rosaldo revela si se subiría al ring con Victoria Ruffo tras petición de José Eduardo Derbez

Recientemente, Victoria Ruffo se volvió viral tras sus desatinadas declaraciones sobre la pequeña Aitana, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez. Ante ello, José Eduardo Derbez sugirió que ambas deberían subirse a un ring para solucionar el malentendido. No obstante, la cantante de Sentidos Opuestos ha desestimado tal propuesta, además de lanzar un contundente mensaje: “Yo no me meto con los hijos de nadie”. El lente de Ventaneando también habló con la mamá de Ale, quien confesó que al inicio no aprobaba la relación de su hija con Eugenio Derbez: “Me pareció que no era el indicado”.