¿Probaste de todo para llevarte bien con tu suegra? ¡Checa estos consejos de la psicología!

Hay quienes pueden presumir una relación muy bonita con su suegra, pero hay quienes viven entre críticas y malos entendidos. La maestra en psicología clínica y psicoterapia, Liliana Tapia Catuar, nos acompañó para enseñarnos a poner límites y aclarar prioridades en la relación con las suegras. ¡Toma nota y comparte!