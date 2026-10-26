¿Probaste de todo para llevarte bien con tu suegra? ¡Checa estos consejos de la psicología!
¿De qué depende que la relación con la suegra sea buena? Estos son los límites que debes establecer, según la psicología, para una buena relación con tu suegra.
Hay quienes pueden presumir una relación muy bonita con su suegra, pero hay quienes viven entre críticas y malos entendidos. La maestra en psicología clínica y psicoterapia, Liliana Tapia Catuar, nos acompañó para enseñarnos a poner límites y aclarar prioridades en la relación con las suegras. ¡Toma nota y comparte!