Venga La Alegría | Programa 26 de octubre 2026 Parte 1 | Laura Zapata advierte sobre la serie de Timbiriche, la eliminación de Azalia de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de octubre 2026, parte 1: Belinda y Majo Aguilar rinden homenaje a Paquita la del Barrio, Laura Zapata aclaró si tomaría acciones legales contra la serie de Timbiriche por la imagen de su mamá, el abogado de Imelda Tuñón reveló por qué dicen que es falso el testamento de Julián Figueroa, lo que debes saber de la acupresión, celebramos el Día de la Suegra, la acusación contra Ramón Ayala Jr. por presunta agresión sexual y aprendimos a hacer gelatina de calabaza.

También, una imperdible pasarela con vestidos de catrinas hechos con globos, la receta de flautas en salsa de huitlacoche, la celebración de cumpleaños 59 de Latin Lover, Lety Calderón reveló cómo conviven sus hijos con Juan Collado y las aventuras de Lauro en Acción. Además, el resumen más completo de lo que ocurrió en la octava Gala y la eliminación de Azalia en La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!