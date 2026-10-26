“Estoy en problemas económicos”; José Ángel Bichir quedó endeudado tras los gastos médicos por su caída
En exclusiva para Ventaneando, José Ángel Bichir revela que quedó endeudado por los gastos médicos, derivados de su caída de un tercer piso durante una crisis de salud mental.
José Ángel Bichir quedó endeudado por los gastos médicos tras su caída de un tercer piso, derivada de una crisis de salud mental: “Estoy en problemas económicos”; confesó. Ante ello, el actor aseguró estar listo para retomar su carrera para generar ingresos y pagar a quienes lo apoyaron económicamente. “Soy el que más quiero regresar”; agregó. José Ángel Bichir acudió a la ofrenda de Día de Muertos de Malinche El Musical.