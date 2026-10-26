“Es muy lindo vivir esto”; Arturo Carmona se muestra ilusionado ante la llegada de su primer nieto

Tras confirmarse el embarazo de su hija Melenie, Arturo Carmona no tiene más que emoción por convertirse en abuelo. Si bien el actor se negó a dar detalles, compartió que la joven Melenie ya ha recibido varios regalos para el próximo integrante de la familia: “Es muy lindo vivir esto”; señaló. Aquí la entrevista completa.