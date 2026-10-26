Victoria Ruffo le ofrece su apoyo incondicional a Maribel Guardia en medio de sus conflictos con Imelda Garza Tuñón
Como buena amiga y colega, Victoria Ruffo externa su apoyo hacia Maribel Guardia en medio de los conflictos con Imelda Garza Tuñón.
Victoria Ruffo ofrece su apoyo incondicional a Maribel Guardia en medio de sus conflictos con Imelda Garza Tuñón. Si bien la actriz reveló que no ha querido hablar con ella porque son momentos en los que no sabe qué decir, hizo énfasis en que su cariño y apoyo están presentes. Ruffo también tomó con humor la noticia de que Eugenio Derbez estaría pensando en mudarse a España y habló sobre el parecido que tiene con su nieta Tessa; pero ¿le gustaría que la pequeña siga sus pasos en el mundo del espectáculo? Así respondió.