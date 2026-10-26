¡Así se vivió la Mega Procesión de Catrinas 2026 en la CDMX!

¿Sabias que este anhelado desfile surgió en 2014 como una tarea escolar? Samantha Núñez nos compartió todos los detalles de la Mega Procesión de Catrinas 2026 en la CDMX y nos explicó cómo se convirtió en una celebración que enaltece las tradiciones mexicanas. ¡Estos fueron los mejores vestuarios, disfraces y caracterizaciones! ¿Con cuál te quedas?