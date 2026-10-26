Venga La Alegría | Programa 26 de octubre 2026 Parte 2 | El estado de salud de ‘El Flaco’ Ibañez, Margarita McKenzie y mucho más

Ariadne Díaz contesta a sus detractores, Jorge Ortiz de Pinedo habla de su estado de salud y de Manuel ‘Flaco’ Ibañez, lo mejor de la Mega Procesión de Catrinas 2026 en la CDMX y Margarita McKenzie buscó al empleado del mes en VLA. También, lo mejor del Exatlón del 25 de octubre 2026 y los útiles consejos de la psicología para llevarse bien con la suegra. Además, jugamos Coordenadas y Sin Palabras. ¡Venga La alegría!