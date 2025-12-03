inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría
¡Platillo navideño! Aprende a preparar romeritos con mole y tortitas de camarón

Venga La Alegría
¡El platillo que no puede faltar en la época navideña! Rahmar nos compartió los ingredientes y su receta paso a paso para preparar unos ricos romeritos con mole y tortitas de camarón. ¡Toma nota y prepárate para vivir las fiestas con toda la familia!

