"¡Acuérdate de lo que vales y súmale los impuestos!”, Jorge Lozano compartió importantes reflexiones sobre empoderamiento

¿No te sientes suficiente? ¿Siempre pones a todos antes que a ti? ¿No te atreves a pedir lo que quieres? ¿Te da miedo decir que no? ¡Despierta tu fuerza interior y conviértete en protagonista de una vida llena de valentía y abundancia! Jorge Lozano, el reconocido conferencista internacional especializado en relaciones humanas y calidad de vida, nos acompañó esta mañana para presentar su libro ‘Libera la fiera’. ¡Ojo a las cinco frases que compartió para que te empoderes cada día!