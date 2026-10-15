"¡Es un abuso!”, Victoria Ruffo condena el polémico video donde Angelique Boyer le daría una cachetada

Victoria Ruffo hizo frente a la confesión que Paola Dalay hizo en el podcast de José Eduardo Derbez, donde recordó que en su primer encuentro, la consagrada actriz habría criticado su camisa y su labial. Por otro lado, respondió si estaría dispuesta a medirse en un ring de box con Alessandra Rosaldo y opinó sobre el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón. ¡Ojo a su reacción al video generado con inteligencia artificial donde Angelique Boyer le daría una cachetada!