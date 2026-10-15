Mónica se justifica por llamar “ojitos de husky” a Ivonne Montero en La Granja VIP y le señalan su incongruencia (VIDEO)

Mónica Escobedo trató de hacer las paces con Ivonne Montero tras una fuerte pelea en La Granja VIP, pero todo se vino abajo cuando la llamó “ojitos de husky”, burlándose de los pupilentes azules que usa la actriz. Y cuando Natalia le cuestionó si cree que están bien sus comentarios cuando ella se molesta por lo que le dicen los demás, la comediante afirmó que es una broma y que a todos les dio risa. Además, insinuó que una parte de la culpa es de Rafa Mercadante, que también la habría insultado y nadie la defendió como a Ivonne.