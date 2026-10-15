¿Cómo saber si una yegua está molesta? Especialista advierte a los Granjeros sobre sus reacciones

En La Granja VIP, Ernesto advirtió a los participantes sobre los riesgos de acercarse a una yegua sin saber reconocer sus reacciones. Durante la conversación, explicó que estos animales pueden mostrar señales de molestia y que es importante identificarlas para evitar accidentes. Incluso señaló que una mordida puede ser tan fuerte que podría arrancar un dedo, una advertencia que deja claro por qué deben manejarse con precaución. Además, el Tío Pepe les adelantó que Ernesto les dará instrucciones para aprender a tratar con las yeguas y entender mejor su comportamiento. Así, los granjeros recibirán indicaciones clave para convivir con los animales de manera más segura.