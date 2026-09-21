¡Ya están los equipos! Así será el reto por el Capataz de La Granja VIP donde solo habrá un ganador

Los granjeros de La Granja VIP ya conocieron las instrucciones del nuevo reto que pondrá en juego un puesto muy importante dentro de la competencia: el de Capataz. Mientras todos estaban reunidos, Pablo Montero fue quien se encargó de leer las reglas para sus compañeros, quienes también descubrieron los equipos que participarán en la dinámica. Aunque habrá varios grupos compitiendo, solo uno de los granjeros podrá quedarse con la victoria y obtener el beneficio de convertirse en Capataz. Ahora los participantes ya saben cómo será el desafío y quiénes serán sus compañeros de equipo, por lo que la competencia está a punto de comenzar y cada uno tendrá que demostrar sus habilidades.