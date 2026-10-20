¡Nueva idea para Timbiriche! Así reaccionó José María Torre a la serie de Timbiriche
Además de pronunciarse sobre la polémica que envuelve al papá de Tini, José María Torre opinó de la serie de Timbiriche y lanzó una interesante idea.
José María Torre lanzó una propuesta a Timbiriche tras la polémica que ha generado la serie ‘no autorizada’ del grupo y la manera en que se ha contado su historia. Además opinó de la controversia que envuelve a Alejandro Stoessel, padre de Tini, y habló de la responsabilidad compartida entre el artista y el mánager que debe existir en los proyectos.