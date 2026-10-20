“No sirve ni de comodín": Manelyk y Niurka se deslindan de este viejo aliado en La Granja VIP (VIDEO)
A pesar de que son rivales declaradas, Mane y Niurka saben jugar muy bien, así que hablaron sobre un Granjero que a ninguna le conviene tener en su equipo.
La rivalidad de Niurka y Manelyk en La Granja VIP es bastante peculiar, pues pueden pasar de estar peleando a compartir estrategias como expertas en realities. Fue así como tocaron el tema de Fernando Lozada y su juego individual, algo que consideran, no le va a funcionar y que solamente lo pondrá en el “fuego cruzado” de ambos equipos. Esto porque ambas ya dejaron claro que no piensan defenderlo, pues saben que eso les puede perjudicar y no creen que valga la pena.