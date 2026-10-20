"¡Me dijo la Bebeshita que estaba embarazada!”, Pimpinela habló sin filtros de los romances en La Granja VIP y más
Pimpinela no se guardó nada y habló de sus conflictos con Mane, del romance de Bebeshita y mucho más de La Granja VIP. ¡Ojo a lo que pasó entre Azalia y Rafa!
Azalia arremetió contra Rafa por señalarla de recibir ayuda en el juego y Bebeshita se enceló de Mane con Kevyn. Además, nos visitó Pimpinela tras su reciente eliminación de La Granja VIP, y habló sin filtros de Mane, de los comentarios inapropiados que se habrían ventilado en un video privado, del romance entre Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’ y mucho más. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 19 de octubre 2026!