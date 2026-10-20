¿Por qué fracasan las relaciones? ¿Cómo elegir una buena pareja? Esto explicó el especialista Johnny Abraham
¿Sabías que una decepción amorosa podría ser una oportunidad perfecta para construir un amor? Checa lo que explicó el especialista en relaciones Johnny Abraham.
¿Qué es lo más importante para ti al elegir pareja y qué cualidades debe tener? Johnny Abraham, especialista en patrones emocionales y relacionales, nos acompañó esta mañana en la Mesa de Sexo para profundizar y explicar por qué fracasan las relaciones. ¿Edades diferentes? ¿Falta de gustos en común? ¿Exceso de fantasía? ¡Toma nota y comparte!