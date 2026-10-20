¿Por qué fracasan las relaciones? ¿Cómo elegir una buena pareja? Esto explicó el especialista Johnny Abraham

¿Qué es lo más importante para ti al elegir pareja y qué cualidades debe tener? Johnny Abraham, especialista en patrones emocionales y relacionales, nos acompañó esta mañana en la Mesa de Sexo para profundizar y explicar por qué fracasan las relaciones. ¿Edades diferentes? ¿Falta de gustos en común? ¿Exceso de fantasía? ¡Toma nota y comparte!