¡Mucha fuerza! Ana Claudia Talancón rompe el silencio y habla de la batalla que enfrenta junto a su papá
Ana Claudia Talancón abrió el corazón y compartió sus sentimientos sobre la dura batalla que enfrenta codo a codo junto a su padre. Aquí los detalles.
Lejos de los reflectores y los personajes, Ana Claudia Talancón rompió el silencio sobre la batalla que enfrenta junto a su papá y, en medio de la adversidad, la actriz habló de los motivos que ha encontrado para aferrarse a lo verdaderamente importante y fortalecer el vínculo con su papá. Aquí todos los detalles.