¡Celebramos el Día Mundial del Chef con giro a una receta muy conocida, chicharrón en salsa verde con morita!
Dale un giro a la receta tradicional de chicharrón en salsa verde con morita y celebra el Día Mundial del chef con mucho sabor. ¡Ingredientes y receta paso a paso!
¡Feliz Día Mundial del Chef! Nuestro querido Ismael Zhu nos sorprendió dándole un giro a una receta deliciosa y tradicional: chicharrón en salsa verde con morita. ¡Checa los ingredientes, la receta paso a paso y lúcete con tus invitados y toda la familia!