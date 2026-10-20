Noviazgos, expulsión, eliminación, polémica y todo lo que se vivió en La Granja VIP; un repaso desde El Otro Lado de Los Realities
En esta edición de “El Otro Lado de los Realities” hablamos sobre todo lo que pasó en el domingo de Eliminación en La Granja VIP.
Durante la Gala de Eliminación del domingo 18 de octubre se vivieron momentos impactantes, desde la inesperada expulsión de Mónica Escobedo por una fuerte infracción en contra de Niurka, la dolorosa salida de Pimpinela Escarlata, hasta el nuevo noviazgo entre Pablo Montero y Natalia Alcocer.