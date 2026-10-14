"¡Va a regresar con más fuerza!”, Litzy se muestra optimista ante el diagnóstico de Aleks Syntek
Además de reaccionar al diagnóstico de Aleks Syntek, despejó la duda que no deja dormir a sus seguidores: ¿ya tiene nueva fecha de boda? ¡Checa lo que reveló!
Litzy reaccionó al diagnóstico de Aleks Syntek, quien recientemente reveló que padece un trastorno psicótico. Además, la cantante habló de la decisión de Aleks Syntek de compartir escenario con Dani Flow después de haber criticado al reguetón. ¿Ya tiene nueva fecha de boda? Esto compartió Litzy.