"¡Todo está fríamente calculado!”, Édgar Vivar revela que formalizó su testamento previo a su cirugía de columna
Édgar Vivar aseguró que confía plenamente en el equipo médico que realizará su cirugía, misma que se volvió necesaria tras probar tratamientos y medicamentos.
Édgar Vivar reveló que ya formalizó su testamento ante la cirugía de columna a la que se someterá en los próximos meses. El primer actor aseguró que no tiene miedo de entrar al quirófano, pues confía plenamente en su equipo médico, y reconoció que sí es necesaria la cirugía tras probar tratamientos y medicamentos.