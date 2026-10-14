"¡Hombre que esconde su celular, hombre que esconde algo!”, Flor Rubio alza la voz por las infidelidades
Flor Rubio y Viviann Baeza no dudaron en alzar la voz y condenar las infidelidades en Un rayito de luz, la nueva sección de Luz Elena en Venga La Alegría.
¡Estrenamos sección en Venga La Alegría! Esta mañana, Luz Elena presentó Un rayito de luz, un nuevo espacio para compartir situaciones que a veces nos cuesta contar. En esta ocasión, profundizamos sobre historias de infidelidad y los consejos de nuestras conductoras, no se hicieron esperar. ¡Ojo a las reacciones de Flor Rubio y Viviann Baeza por las infidelidades!