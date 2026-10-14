“No hables tanta mierd4": Manelyk ya se está cansando de Azalia en La Granja VIP y no piensa aguantarla más (VIDEO)

Para Manelyk, está claro que su equipo en La Granja VIP no atraviesa por una buena racha y sabe que deben modificar estrategias si no quieren seguir perdiendo integrantes. Y una de las cosas que la tienen pensativa, sería el hecho de que Azalia Ojeda muestra actitudes que no terminan de agradarle, pues siente que hay veces en que solamente la usa para pelear y cuando es su turno de defenderla, se queda callada. Así que para frenar de una vez esta situación, piensa encararla y decirle que no le gusta que todo el tiempo hable mal de los demás ni que se enganche tanto con las cosas.