¡Laura Zapata advierte sobre el material que utilizará en su demanda contra Kunno!

Laura Zapata regresó de España para poner orden en los asuntos legales que tiene pendientes en México, como el amparo que uno de sus secuestradores interpuso para quedar en libertad e interponer la denuncia civil por daño moral contra Kunno, quien declaró que ella se habría autosecuestrado. Además, la consagrada actriz, reveló qué utilizará en su demanda contra Kunno.