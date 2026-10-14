“Lo extraño": Fernando Lozada confiesa la verdad de su cercanía con Pascal Nadaud en La Granja VIP (VIDEO)

Fer Lozada sigue sin asimilar que Pascal fue eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada, pues construeron una gran amistad que, por momentos, parecía que era más fuerte que la que lo une a Manelyk desde hace años. Sin embargo, el conductor ya habló con la “reina de los realities” y le aclaró que no es que prefiriera a alguno, sino que estando con “Pasqui” se sentía como si fueran niños jugando y por eso prefirió deslindarse de alianzas.