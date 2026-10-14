¡Niurka y Mane llevan su rivalidad al siguiente nivel en La Granja VIP!

Niurka y Mane llevan sus discusiones al siguiente nivel por los horarios de limpieza, Kevyn ‘Bicolor’ rompió en llanto en la dinámica porque le duele que lo señalen como mal padre, Kunno confesó que sigue buscándose a sí mismo y ‘Los Niurkos’ planean ir contra ‘Mono’. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 13 de octubre 2026!