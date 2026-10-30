"¡Bravo por estas viejas!”, Yuri responde a los fans de Danna y Belinda

Yuri prefiere ya no opinar sobre otros artistas luego de que seguidores de Danna y Belinda la criticaran fuerte en redes sociales tras la polémica que desataron sus declaraciones. Por otro lado, la consagrada cantante fue cuestionada por lo que vivió Leonardo Aguilar en las Fiestas de Octubre y se pronunció sobre la fortaleza de Sasha Sokol tras la polémica serie de Timbiriche.