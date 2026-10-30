Manelyk no confía en Kevyn Contreras y advierte sus INTENCIONES OCULTAS en La Granja VIP: “Se hace el loco” (VIDEO)

Bebeshita sigue muy confundida por las actitudes de Kevyn Contreras, pues no entiende qué es lo que quiere de ella. Pero para Manelyk, hay muchas señales de que el “Bicolor” podría estar tratando de molestarla para hacerla quedar mal en La Granja VIP y piensa que no es genuino, por lo que le aconsejó a Daniela Alexis que ya aclare sus pensamientos y deje de darle tanta importancia al tema, sino que mejor se haga la idea de que su romance es algo del momento y nada le garantiza que seguirá cuando salgan.